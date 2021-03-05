Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp, Türkiye'de yeniden bir numara! /05 Mart 2021 20:22

WhatsApp, Türkiye'de yeniden bir numara!

WhatsApp’ın yeni kullanıcı sözleşmesi nedeniyle diğer mesajlaşma uygulamalarına toplu bir göç başladığı biliniyordu. Bu süreçte başta Telegram olmak üzere, Signal ve Bip kullananların sayısı da önemli ölçüde arttığı saptanmıştı.Fakat WhatsApp’ın yeni kullanıcı sözleşmesini Mayıs ayına ertelemesiyle birlikte işler değişti.

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WhatsApp’ı silen pek çok kişi bu uygulamayı tekrardan yükleyip kullanmaya başladı. Google Play’de son 1 ay içerisinde en çok indirilen mesajlaşma uygulaması yine WhatsApp oldu. Elbette bu durumda WhatsApp’ı anlık bir gaza gelme ile silenlerin sayısı da önemli bir rol oynuyor. Diğer mesajlaşma uygulamalarında aradıkları kişileri bulamayanlar ister istemez tekrardan WhatsApp yüklemekteler.

CNN Turk'te yer alan ahbere göre; mayıs ayına kadar durumun bu şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz. Şu anda pek çok kişinin telefonunda hem WhatsApp, hem Telegram hem de farklı mesajlaşma uygulamaları bulunuyor. Muhtemelen Mayıs ayı geldiğinde ve Facebook WhatsApp’ın yeni sözleşmesi ile ilgili nihai kararını açıkladığında Türkiye de ona göre safını belli edecektir.
 
WhatsApp’ı birden silip diğer uygulamalara geçmek ne yazık ki çok da kolay değil. Diğer uygulamalar daha iyi bir deneyim sunsa da konuşmak istediğimiz kişilerin bu uygulamayı kullanmıyor oluşları işleri biraz zorlaştırmakta.
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