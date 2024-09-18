Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp Türkiye'ye cevap verdi: Narin cinayetindeki yazışmaları verecek mi? /18 Eylül 2024 11:59

WhatsApp Türkiye'ye cevap verdi: Narin cinayetindeki yazışmaları verecek mi?

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulanan Narin'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, silinen mesajlar hakkında açıklamalarda bulundu.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran ile tutuklu diğer amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran'ın arama kayıtlarını ve mesajları sildiği ortaya çıkmıştı.

Silinen mesajların cinayetin üstündeki sır perdesini kaldıracağı belirtiliyor.

GÖRÜŞMELERDE SON DURUM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, silinen mesajlar için META şirketi ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, Narin cinayetinde silinen mesajlara ilişkin, "META şirketi WhatsApp mesajlarını kaydetmediğini söylüyor. META başta olmak üzere tüm sosyal medya mecralarıyla görüşmeye devam ediyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Meta'nın WhatsApp'tan Instagram'a ve Facebook'a kadar 3 platformu var. Biz hepsinin temsilcisinin atamalarını gerçekleştirdik. Dünyada hiçbir yerde böyle bir bilgi (yazışmaların verilmesi) verilmedi. Bunlar farklı şekilde depolanmışsa ya da farklı mecralara depolanmışsa bulunması söz konusu. Meta, ‘biz bunları tutmuyoruz, verme şansımız yok’ diyor. Biz iletişim halindeyiz, bizden istedikleri bilgileri de kendilerine vermeye gayret ediyoruz.”
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