WhatsApp üzerinden alışveriş dönemi başlıyor

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, ilk olarak Instagram'ın başlattığı sosyal medya üzerinden alışveriş özelliğini kullanıcılarına açmak için gün sayıyor.







Klasik bir mesajlaşma uygulaması olarak kullanılan WhatsApp yavaş yavaş yeni sektörlere açılarak kullanıcılarına yeni hizmetler veriyor. Üç yıl önce duyurduğu özellik olan WhatsApp Pay ile para gönderme işlemlerini de belirli ülkelerde mümkün kılan büyük şirket şimdi de alışveriş sektörüne adımını atıyor.





2014 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınan uygulamayı, Facebook alışveriş özelliğiyle de bütünleştirdi. İnsanlara yeni bir alışveriş platformu da yaratan şirket bu sayede farklı e-ticaret sitelerine de rakip olmayı hedefliyor.