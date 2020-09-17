Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp Web'e parmak izi ile giriş özelliği geliyor /17 Eylül 2020 20:16

WhatsApp Web'e parmak izi ile giriş özelliği geliyor

WhatsApp'ın son beta sürümünde açığa çıkan özellik, kullanıcıların WhatsApp Web'e giriş için yeni bir giriş yöntemi kullanabileceklerini gösteriyor. Peki WhatsApp Web'e parmak izi ile giriş özelliği nasıl kullanılacak?

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WhatsApp, tüm dünyada kullanılan popüler bir mesajlaşma uygulaması. WhatsApp'ın en çok kullanılan özelliklerinden biri de 'Web' olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle iş yerlerinde iletişim sağlama açısından fazlasıyla kullanılıyor. WhatsApp Web'e parmak izi ile giriş özelliği geliyor.

WhatsApp geliştiricileri, uygulamanın Android beta sürümünü güncelledi. Bu güncelleme ile birlikte 2.20.200.10 sürümüne yükselen WhatsApp, geliştiricilerin yeni bir özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor.

WhatsApp'ın Android beta sürümü güncellemesiyle WhatsApp Web'e parmak iziyle giriş mümkün olacak.

ÖZELLİĞİN NASIL KULLANILACAĞI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Bugüne dek QR kod ile giriş yaptığımız WhatsApp Web'e bundan sonra nasıl gireceğimiz şu an belli değil. Ancak yeni özellik ile ekstra bir güvenlik oluşturmak istenildiği anlaşılıyor.

Parmak izi özelliği ile bir kullanıcı, telefonunu başka birisine verse de o kullanıcı, telefon sahibinin WhatsApp hesabını WhatsApp Web üzerinden açamayacak. Çünkü böylesi bir işlem için parmak izi onayı istenecek. 
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