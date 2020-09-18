Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp Web'e yeni bir özellik geliyor /18 Eylül 2020 08:35

WhatsApp Web'e yeni bir özellik geliyor

Dünyada milyarlarca kişinin kullandığı WhatsApp, masaüstü sürümü için parmak iziyle giriş özelliğini test ediyor. Bu özellikle firma ekstra bir güvenlik önlemi oluşturmayı amaçlıyor.

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Mesajlaşma platformu WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web'e yeni bir özellik geliyor. Buna göre WhatsApp Web'e parmak iziyle giriş çalışmaları başladı.

Giriş için yeni seçenek
Şirket, WhatsApp'ın web ve masaüstü sürümlerinde QR koduyla oturum açmaya izin veren platform kullanıcılarına yeni bir opsiyon sunmaya hazırlanıyor.

Parmak izi test ediliyor
Mesajlaşma platformu WhatsApp'ın masaüstü sürümü WhatsApp Web'e 'dokunarak oturum açma' özelliği geliyor. WhatsApp'ın yeni beta sürümünde parmak iziyle oturum açma işlevini test ettiği ortaya çıktı.

Söz konusu yeni yöntem, bir başkasının telefonunuzu bularak hesabınıza giriş yapma ihtimalini de ortadan kaldırıyor. WhatsApp'ın söz konusu yeni özellik ile ekstra bir güvenlik önlemi oluşturmayı planladığı anlaşılıyor.
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