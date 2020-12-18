Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp Web'e yeni özellik /18 Aralık 2020 11:50

WhatsApp Web'e yeni özellik

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması Whatsapp, web sürümünde sesli ve görüntülü konuşma testlerine başladı.

SHABER3.COM

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması Whatsapp, özellikle masa başında çalışan kullanıcıların çok tercih ettiği web sürümü güncellendi.

Mevcut web sürümü açmak için ekranda çıkan QR kodun telefonlar üzerinden taratılması gerekirken, yeni özellikte ise bunun yerine telefonların parmak izi sensörü kullanılacak. 

GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ KONUŞMA ÖZELLİĞİ

Firma yeni özelliği ilk olarak beta tarafında olmak üzere yavaş yavaş dağıtıma çıkarmaya başladı. Önceki günlerde web sürümüne sesli ve görüntülü konuşma desteği geleceği belirtilmişti.

Web sürümü kullanışlı yapısıyla zahmetsiz ve hızlı bir iletişim imkânı tanıyor. Birçok şirketin de haberleşme konusunda kullandığı Whatsapp Web'in yeni özelliğini kullanıcılara kolaylık sunması bekleniyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp Web'e yeni özellik Sonraki Haber >>

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile

Beştaş: Gergerlioğlu'ndan özür dile

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

İranlılar İstanbul'da rejim muhalifini kaçırdı

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş evleri

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Güldür Güldür Show’da Berat Albayrak göndermesi

Hırsızlara şok

Hırsızlara şok

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Perinçek: PKK neyse Uygur Partisi de odur

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Oktay'a sordu: Suçluluk psikolojisinden mi bakamıyorsunuz bu fotoğrafa?

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Market zinciri Edeka'ya ilham verdi: Alman komşuya Türklerin jesti

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Altaylı'dan tepki çeken sözler: Türkiye'nin sahibi onlar, yakında bizi atacaklar

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı

Mikrofon uzatılan vatandaş tek tek sıraladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:13:22