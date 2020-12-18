WhatsApp Web'e yeni özellik

Dünyanın en çok tercih edilen mesajlaşma uygulaması Whatsapp, özellikle masa başında çalışan kullanıcıların çok tercih ettiği web sürümü güncellendi.





Mevcut web sürümü açmak için ekranda çıkan QR kodun telefonlar üzerinden taratılması gerekirken, yeni özellikte ise bunun yerine telefonların parmak izi sensörü kullanılacak.





GÖRÜNTÜLÜ VE SESLİ KONUŞMA ÖZELLİĞİ





Firma yeni özelliği ilk olarak beta tarafında olmak üzere yavaş yavaş dağıtıma çıkarmaya başladı. Önceki günlerde web sürümüne sesli ve görüntülü konuşma desteği geleceği belirtilmişti.





Web sürümü kullanışlı yapısıyla zahmetsiz ve hızlı bir iletişim imkânı tanıyor. Birçok şirketin de haberleşme konusunda kullandığı Whatsapp Web'in yeni özelliğini kullanıcılara kolaylık sunması bekleniyor.



