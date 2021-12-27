Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp yemek siparişi almaya hazırlanıyor /27 Aralık 2021 18:27

WhatsApp yemek siparişi almaya hazırlanıyor

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik ortaya çıktı. Kullanıcıların yakınlarındaki işletmelere anında ulaşmasını sağlayacak bu özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor.

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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için geliştirilmekte olan yeni bir özellik açığa çıktı. 

Webtekno'da yer alan habere göre, WhatsApp geliştiricilerinin üzerinde çalıştığı yeni özellik, kullanıcıların yakın çevresindeki işletmelere ulaşmalarını sağlıyor. Kullanıcılar, WhatsApp içerisinde eklenecek yeni bir buton ile kullanılabilecek bu özellik sayesinde yakın çevrelerindeki market, restoran, giyim mağazası ve diğer işletmelere anında ulaşabilecekler. 

RAKİP GELİYOR

WhatsApp, bu özellik ile Google, Yemeksepeti ve Getir gibi uygulamalara rakip haline gelecek. Çünkü bir kullanıcı, WhatsApp'ın "Yakındaki İşletmeler" özelliği sayesinde kendisine en yakın olan işletmelerin bir listesini görecek. Filtreler sayesinde kategorize edilecek bu işletmelere market ya da yemek siparişi vermek, birkaç dokunuşla mümkün olacak.

WhatsApp'ın Android ve iOS beta sürüm kodlarında yer alan özellik, şu an için test amacıyla bile kullanılamıyor.

Şirketin resmi açıklamaları, WhatsApp deneyimini tümüyle değiştirecek bu özelliğin geleceğiyle ilgili kritik önem arz edecek.
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