Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'tan yeni yasak /08 Aralık 2022 15:31

WhatsApp'tan yeni yasak

WhatsApp, yeni güncellemeyle birlikte ekran görüntüsü almayı sonlandıracak. Platform, tek gönderimlik mesaj özelliği getirecek.

SHABER3.COM

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni güncellemeyle birlikte bazı mesajların ekran görüntüsü alınmasına izin vermeyecek.

ShiftDelete'in WABetaInfo’dan aktardığı habere göre, WhatsApp, ekran görüntüsü almayı sonlandıracak bir özelliği test etmeye başladı. Birkaç gün önce duyurulan özellik, platformun beta sürümündeki kullanıcıların erişimine açık bir şekilde yer alıyor.

TEK GÖNDERİMLİK MESAJ ÖZELLİĞİ GELİYOR
Yeni özelliğe göre WhatsApp, sadece bir kez okunabilecek mesaj özelliği getirecek. Bu mesajların ekran görüntüsünü almak ise mümkün olmayacak. Şimdilik fotoğraflar için uygulanan bu özellik, mesajlara da gelecek. 

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre "Bir kez görüntüle” seçeneği ile gönderilen mesajlar için bir uyarı metni olacak. Platform, mesajı göndermeden önce size, “Şu an tek sefer görüntülemelik bir mesaj gönderiyorsunuz” uyarısını yapacak. 

Metinde ayrıca karşı tarafın bu mesajın ekran görüntüsünü alamayacağı ifadeleri yer alıyor.

Tüm bunların yanı sıra hiçbir üçüncü uygulama ya da yazılım da bu mesajların ekran görüntüsünü almaya imkan tanımayacak. Henüz test aşamasında olan özellik, iddialara göre önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara açılacak.
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