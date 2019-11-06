Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp yeni özelliğini kullanıma sundu! /06 Kasım 2019 16:58

WhatsApp yeni özelliğini kullanıma sundu!

ABD’li sosyal medya devi Facebook’un servislerinden biri olan WhatsApp,yıllardır beklenen bir özelliği nihayet kullanıcılarla buluşturdu.

SHABER3.COM

WhatsApp’ın bugün itibarıyla yayınladığı özellik sayesinde, artık hangi kişilerin sizi gruplara ekleyebileceğini seçebileceksiniz.

İlk olarak Hindistan’da test edilen yenilik, 'Hiç Kimse', 'Kişilerim' ve 'Herkes' olmak üzere kimlerin sizi gruplara ekleyebileceğini seçmenize imkan tanıyordu. WhatsApp’ın bunu takiben yayınladığı yeni gizlilik özelliği ise kullanıcıların gruplar üzerinde hakimiyetini çok daha artıracak türden.

Yeni özellik, tanımadığımız veya konuşmadığınız kişilerin sizi rastgele gruplara eklemesini engelliyor. Diğer bir deyişle, hangi kişilerin sizi gruplara ekleyebileceğini belirlemenize olanak sağlıyor.

Söz konusu ayarı aktif hale getirmek için öncelikle telefonunuzda WhatsApp'ı açın ve Ayarlar> Hesaplar> Gizlilik bölümüne gidin. Gruplar sekmesine girdikten sonra kimlerin sizi WhatsApp grubuna ekleyebileceğini seçebilirsiniz.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp yeni özelliğini kullanıma sundu! Sonraki Haber >>

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Semra Kuytul, AKP’ye seslendi: Memlekete yazık ediyorsunuz!

Gemide adama başka bir gemi çarptı...

Gemide adama başka bir gemi çarptı...

Nereden çıktı bu traktör

Nereden çıktı bu traktör

Alevler binayı bir anda sardı

Alevler binayı bir anda sardı

Kobani'de TSK ve Rus konvoyu taşlandı!

Kobani'de TSK ve Rus konvoyu taşlandı!

Meclis İnsan Hakları Komisyonu ne iş yapar ?

Meclis İnsan Hakları Komisyonu ne iş yapar ?

Meclis TV, Erdoğan’ın konuşmasını kesti

Meclis TV, Erdoğan’ın konuşmasını kesti

Zorbalık: Polis, 11 yaşındaki çocuğu hüngür hüngür ağlattı

Zorbalık: Polis, 11 yaşındaki çocuğu hüngür hüngür ağlattı

Kayseri’de ‘açız’ diyen esnaf belediyeyi bastı

Kayseri’de ‘açız’ diyen esnaf belediyeyi bastı

ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü

ABD'de gösteri uçağı düştü: 1 ölü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:53:02