WhatsApp yeni özelliğini kullanıma sundu!

WhatsApp’ın bugün itibarıyla yayınladığı özellik sayesinde, artık hangi kişilerin sizi gruplara ekleyebileceğini seçebileceksiniz.





İlk olarak Hindistan’da test edilen yenilik, 'Hiç Kimse', 'Kişilerim' ve 'Herkes' olmak üzere kimlerin sizi gruplara ekleyebileceğini seçmenize imkan tanıyordu. WhatsApp’ın bunu takiben yayınladığı yeni gizlilik özelliği ise kullanıcıların gruplar üzerinde hakimiyetini çok daha artıracak türden.





Yeni özellik, tanımadığımız veya konuşmadığınız kişilerin sizi rastgele gruplara eklemesini engelliyor. Diğer bir deyişle, hangi kişilerin sizi gruplara ekleyebileceğini belirlemenize olanak sağlıyor.





Söz konusu ayarı aktif hale getirmek için öncelikle telefonunuzda WhatsApp'ı açın ve Ayarlar> Hesaplar> Gizlilik bölümüne gidin. Gruplar sekmesine girdikten sonra kimlerin sizi WhatsApp grubuna ekleyebileceğini seçebilirsiniz.