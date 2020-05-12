WhatsApp, Zoom'a rakip olacak

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile birlikte gruplar hâlinde görüntülü görüşme uygulamalarına ve özellikle de Zoom'a artan talep sonrası WhatsApp’tan ardı ardına hamleler geldi.





Görüntülü ve sesli grup aramalarda 8 katılımcıyı destek vermeye başlayan Facebook bünyesindeki WhatsApp bu sayıyı 50'ye çıkarmaya hazırlanıyor.





2,5 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünyanın en yaygın anlık iletişim platformu olan WhatsApp, geçen hafta yayınladığı güncellemeyle görüntülü ve sesli grup aramalarında 8 katılımcıyı destek vermeye başlamıştı.





ZOOM 100 KİŞİYİ AYNI ANDA GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞTÜRÜYOR





Koronavirüs ile parlayan Zoom’un görüntülü görüşmelerde 100 kişiye kadar bulan desteği, WhatsApp’a yeni bir adım atmaya daha yönetti.





Teknoloji blogu WABetaInfo’un ortaya çıkardığı yeni gelişmeye göre WhatsApp’ta yakında 50 kişilik görüntülü görüşme yapılabilecek.





WhatsApp’ın bu adımı, çatı şirketi Facebook’un önceki hafta duyurduğu yeni grup görüntülü sohbet özelliği Messenger Rooms ile entegre olacak.





MESSENGER ROOMS GELİYOR





WhatsApp'a gelmesi beklenen güncellemenin akabinde uygulamanın hem mobil hem de web arayüzünde Messenger Rooms kısayolu yer alacak.





WhatsApp’ın beta sürümünde denenen özellik devreye alındığında görüntülü grup görüşmelerindeki katılımcı sınırı 8 kişiden 50 kişiye çıkacak.