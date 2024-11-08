Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a 5 flaş özellik geliyor /08 Kasım 2024 15:17

WhatsApp'a 5 flaş özellik geliyor

Dünyanın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan WhatsApp'a 5 yeni özellik geleceği belirtildi. Gelecek özellikler sıralandı.

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Whatsapp'a gelecek yeni özellikleriyle dikkat çekti. Halktv'de yer alan habere göre çatı şirket Meta’nın diğer platformu olan Instagram’da yer alan özelliklerin artık WhatsApp'a da ekleneceği ifade edildi. İşte uygulamaya gelecek 5 özellik:

1- DURUM GÜNCELLEMESİNE MÜZİK EKLEME
Şu anda test aşamasında olduğu belirtilen duruma müzik ekleme özelliği en dikkat çekici özelliklerden biri olarak tanımlandı. Bu özellikle birlikte Instagram'daki özel müzikli paylaşımların WhatsApp'ta da yapılacağı aktarıldı.

Duruma müzik ekleme özelliğiyle arkadaşlar ve aile üyelerinin paylaşımlarındaki duyguyu daha iyi iletmesi sağlanmış olacak.

2- ÖZELLEŞTİRİLMİŞ EMOJİ
Eklenecek bir başka özellik de kullanıcıların en sık kullandığı emojilerin hızlı bir şekilde erişebilmesini sağlayacak. Bu özellikle birlikte kullanıcıların durum güncellemelerini yaparken veya mesajlara yanıt verirken daha pratik bir şekilde emoji kullanmalarını sağlamış olacak.

3- WEB'DE ARA ÖZELLİĞİ
Sohbet ekranından doğrudan Google Lens'e aktarılabilecek bir fotoğraf aramasının mümkün olabileceği ifade edildi. "Web’de Ara" seçeneğiyle birlikte fotoğraflardaki nesneleri veya simgeleri hızlıca tanımlayabilmek mümkün olacak.

4- ANKET YAPILABİLECEK
Durum güncellemelerine kullanıcıların etkileşim ekleme ve yeni içerik etiketi ekleme özelliği geleceği aktarıldı. Artık kullanıcılar durumlarına çoktan seçmeli anketler ekleyebilecek.

5- SENDE EKLE SEÇENEĞİ
Instagram’da bulunan "Add Yours" etiketine benzer bir özellik olan orijinal paylaşıcı ve seçilen kişiler tarafından görülebilecek bir özellik üzerinde çalışıldığı aktarıldı.
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