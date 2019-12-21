Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a 5 yeni özellik geliyor /21 Aralık 2019 13:23

WhatsApp'a 5 yeni özellik geliyor

Teknoloji devi mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS 13 güncellemelerini takip ederken beş yeni özellik daha getirecek.

SHABER3.COM

iOS 13 sürümünün baz alındığı yeniliklerin, hem tasarruf yapılmasını sağlayacağı hem de vakit kazandıracağı belirtiliyor.

Shift Delete'de yer alan habere göre, iOS 13 kullanıcılarının yakından tanıdığı düşük veri kullanımı, bu yazılım için de geliyor. Böylece kullanıcıların yükü hafifleyecek.

Buna göre, iPhone modellerinde yer alan “Ayarlar” kısmından aktif edilebilecek olan düşük veri kullanımı modu, WhatsApp’in “Veri ve Saklama Alanı Kullanımı” kısmında çıkacak. Bu sayede indirme işlemleri kısıtlanacağı kaydediliyor.

Yeni mod ile video, fotoğraf ve GIF indirmeniz engellenecek. Ayrıca sesli mesajların da indirilmesine müsaade etmeyecek olan bu mod, bir Wi-Fi bağlantısına geçiş yapmadığınız sürece internet tüketiminizi kontrol altına alacak.

Haberde aktarılana göre, 3D Touch olarak bilinen ve dokunma kuvveti ile çalışan özelliğin yerini alan “Haptic Touch”, WhatsApp’a entegre edilecek. Dokunma işleminin uzunluğuna göre çalışan Haptic Touch, bünyesinde 4 adet özellik taşıyor.

Haptic Touch; sohbet arşivlerini görmenizi, herhangi bir gruptan ayrılmanızı, sessizliği devre dışı bırakmanızı ve konuşmaları “Okundu olarak işaretle” seçeneği ile güncellemenizi sağlıyor. Bir diğer özellik ise rehber entegrasyonu.


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