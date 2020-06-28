Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a alternatif mi geliyor? /28 Haziran 2020 20:09

WhatsApp'a alternatif mi geliyor?

Kamuda kullanılmak için planlandığı ifade edilen 'İleti' adındaki uygulama ile WhatsApp'a göre güvenli haberleşme olanağı sağlanacağı belirtiliyor.

SHABER3.COM

HAVELSAN tarafından geliştirilen “İLETİ” adı verilen yeni bir sistem ile kamu için “yüksek gizlilik” ve “güvenli haberleşme” olanağı sunulacak.

Türkiye’de milyonlarca kişi ile birlikte kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de WhatsApp kullanıyor. Aboneler, cep telefonuna “ücretsiz” yüklenen WhatsApp’tan sesli görüşme yapıyor; mesajlaşıyor.

Bu görüşmeye ya da yazışmaya ilişkin veriler, doğal olarak WhatsApp’ı işleten firmanın sisteminde bulunuyor. Bunlar, ne tür veriler? Örneğin arayan kişi, kiminle hangi saatte görüştü. Bu görüşme kaç dakika ya da saat sürdü. Mesajlaşma için de geçerli olan bu tür veriler özellikle güvenlik güçlerini ilgilendirdiğinde “yüksek” bir nitelik ve stratejik bir önem taşıyor. Milli gazetenin haberine göre, HAVELSAN, bu sakıncayı ortadan kaldıracak bir hamle yaptı. Başta güvenlik güçleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları için “İLETİ” adı verilen bir haberleşme sistemi geliştirdi.

Sistem, genel olarak kamu için “yüksek gizlilik” ve “güvenli haberleşme” olanağı sunuyor. WhatsApp’ın yerini alacak bu sistem, cep telefonuna yüklenecek. Güvenlik güçleri, internet üzerinden sesli görüşebilecek ve mesajlaşabilecek.

Sistemde, “beyaz kutu kriptosu” adı verilen ağırlıklı olarak bankacılık sektöründeki işlemlerde tercih edilen yüksek teknolojili güvenlik alt yapısı kullanıldı. Böylece, kritik önemdeki veri ya da bilgi başka bir ülkenin kontrol sahasından çıkacak. Türkiye’deki alt yapılarda saklanacak.

Sistemin, testleri tamamlandı. Başarı sağlandı. Sistemin, önce kamu kurum ve kuruluşlarına açılması bekleniyor. Ardından özel kişilerin de kullanımına açılabileceği ifade ediliyor. Tanıtımın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
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