WhatsApp'a 'Belki' özelliği geri geliyor

Popüler sohbet uygulaması WhatsApp, 'Belki' özelliğiyle yeniden gündeme geldi. Daha önce oluşturulan grup sohbetlerinde kullanıcıların fotoğraflarının görünmesini sağlayan güncellemeyle dikkat çeken WhatsApp, şimdi de tanımadığınız grup katılımcılarının isimlerini gösterecek.



Bugünden itibaren artık, WhatsApp gruplarındaki tanımadığınız kişilerin ismini görüntüleyebileceksiniz.



NTV'de yer alan habere göre, grup katılımcıları arasında rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler şimdiye kadar numaraları ile görünüyordu. Ama artık kayıtlı olmayan kişiler mesaj bildirimlerinde numaralarının yerine hesap adlarıyla görüntülenecek.



Bilinmeyen numaralar için harekete geçen WhatsApp, Android, masaüstü (web) ve iOS kullanıcıları için yeni bir özellik yayınladı.



Mesaj bildirimlerinde numarası kayıtlı olmayan kişiler ‘Belki...(hesap adı)’ olarak görünüyor.



Bu özellik, alıcının, numarayı yeni bir kişi olarak kaydetmesine gerek kalmadan bilinmeyen kişinin kim olduğunu anlamasını kolaylaştırıyor.