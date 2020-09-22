Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a kendini yok eden fotoğraflar geliyor /22 Eylül 2020 19:34

WhatsApp'a kendini yok eden fotoğraflar geliyor

WhatsApp'ın kullanıcılarına sunmayı planladığı yeni özellik ortaya çıktı. Buna göre, fotoğrafların kendisini bir süre sonra yok edeceği belirtildi.

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni güncellemeleri ortaya çıkmaya devam ediyor. WABetaInfo adlı platformda paylaşılan rapor WhatsApp ekibinin, Snapchat'in kendi kendini silen medyasına benzer bir özelliğin üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

Bir fotoğraf, video veya GIF seçtikten sonra, sol tarafta yer alan simgeye tıklayarak süreli bir şekilde gönderilmesini sağlayabileceksiniz. Herhangi bir süre açıklanmamış olsa da gönderilen görsellerin kısa süre içinde silineceği tahmin ediliyor.

KİMİN TELEFONUNDA KAYBOLACAK?

Özelliğin henüz kullanıcılara sunulmasına uzun bir süre var gibi gözükse de bazı noktalar kafa karıştırıyor. Gönderilen içeriğin karşı tarafın mı yoksa sizin telefonunuzdan mı kaybolacağı belirsizliğini koruyor. 

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