Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a yepyeni bir özellik daha geldi /23 Mayıs 2023 07:20

WhatsApp'a yepyeni bir özellik daha geldi

Kaliforniya merkezli mesaşlaşma uygulaması WahatsApp'ın bağlı bulunduğu Meta'dan yapılan açıklamada, kullanıcıların WhatsApp üzerinden gönderdikleri mesajları 15 dakika içinde düzenleyebilecekleri bildirildi.

SHABER3.COM

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, kullanıcıların WhatsApp üzerinden gönderdikleri mesajları 15 dakika içinde düzenleyebileceklerini bildirdi.

Meta'dan yapılan açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının basit bir yazım yanlışını düzeltmek ve bir mesaja ekstra bağlam eklemek gibi sohbetleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayabileceği yeni bir özelliğin getirildiği belirtildi.

Kullanıcıların, gönderdikleri bir mesaja uzun basarak "düzenle" seçeneği ile 15 dakika içinde değişiklik yapabileceğine işaret edilen açıklamada, düzenlenen mesajların "düzenlendi" ifadesi ile işaretleneceği ancak mesajlaşılan kişilerin düzenleme geçmişini göremeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, mesajlar ve yapılan düzenlemelerin uçtan uca şifrelemeyle korunacağı, özelliğin dünya genelinde kullanıma sunulduğu, gelecek haftalarda da herkesin kullanımında olacağı kaydedildi.
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