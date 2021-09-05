Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a 'Şahin' makyajı /05 Eylül 2021 17:36

WhatsApp'a 'Şahin' makyajı

WhatsApp, kullanıcıları için yeni bir tasarıma geçtiğini duyurdu ama aradaki farkı görebilene aşk olsun. Söz konusu yenilikle birlikte, sohbet baloncuklarının şimdiki hallerine göre değişkenlik göstereceği iddia ediliyor. Whasapp'tan gelen bu yenilik duyurusu, yıllar önce Koç Holding'in Kuş Serisi, Şahin, Doğan ve Kartallardaki minik makyajları 'Büyük tasarım değişikliği' şeklinde sunmasını hatırlattı.

SHABER3.COM

Webtekno’da yer alan habere göre, WhatsApp, iOS kullanıcıları için ufak bir tasarım değişikliği yaptı.
 
WhatsApp, iOS uygulamasına gelecek olan ve sohbet baloncuklarının tasarımına odaklanan yeni güncellemeyle bu baloncukların rengi, tarzı ve büyüklüğü değişmiş olacak(!)

Sohbet baloncuklarının güncel hallerini ve söz konusu güncellemeyle alacakları yeni hallerinde, daha yuvarlak kenarlara sahip oldukları görüldü. Bunun yanında biraz daha büyük olarak tasarlanan baloncukların renklerinde de ufak çaplı değişikliğe gidildi.

Sohbet baloncuklarına odaklanacak olan güncellemenin ne zaman geleceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Tasarımdaki bu yenilikler o kadar büyük olmasalar da bunlar dışında WhatsApp’ın ‘mesajlara emojilerle tepki verme’ özelliği üzerinde de çalıştığı biliniyor.

SamanyoluHaber.com olarak Whatsapp'a önerimiz,  kullanıcı alışkanlıklarını kökten sarsabilecek bu tür köklü(!) değişikliklere giderken daha dikkatli olması. :)


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