Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'a ücretli özellik geliyor /16 Aralık 2019 20:11

WhatsApp'a ücretli özellik geliyor

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp'a, kullanıcıların çok işine yarayabilecek bir özellik ekledi. Ancak bu özelliği kullanmak isteyenler 5,99 dolar (yaklaşık 35 TL) ödemek zorunda.

SHABER3.COM

WhatsApp geliştirici ekibi, uygulamanın hem iOS hem de Android sürümünü güncelledi. Güncelleme, beraberinde ücretli bir hatırlatıcı özelliğiyle birlikte getiriyor.

Webtekno’nun haberine göre WhatsApp geliştiricilerinin kullanıcılar için sunduğu yeni özellik, temelde bir hatırlatıcı. “Any.do” isimli mobil uygulamanın yetkili isimleri, WhatsApp ile anlaşmaya vardıklarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Şimdi bu özellik kullanıcıların hizmetine resmen sunuldu.

WhatsApp’a entegre edilen Any.do, popüler bir uygulama. Sadece Android platformunda 10 milyondan fazla indirilen uygulama artık WhatsApp ile entegreli olarak kullanılabilecek. Bu uygulamayı kullanmak isteyenler önce aylık 5.99 dolar (yaklaşık 35 TL) karşılığında abone olmak zorunda. Kullanıcılar, gerekli olan ödemeyi yaptıktan sonra hatırlatıcılar oluşturabilecek.

Diyelim ki bir hatırlatıcı oluşturup akşam eve giderken almak durumunda olduğunuz ürünleri sistemin size hatırlatmasını istiyorsunuz. Bunun için Any.do’nun WhatsApp hesabına mesaj göndermeniz ve gerekli bildirimi yapmanız yeterli oluyor. Any.do, hatırlamak istediğiniz şeyin zamanı geldiği zaman size mesaj gönderiyor ve gerekli hatırlatmayı yapıyor.
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