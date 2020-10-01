WhatsApp'e iki yeni özellik

Daha öncesinde sekiz saat, bir hafta ve bir yıla kadar konuşmayı sessize alma seçeneği bulunurken, yeni güncellemeyle birlikte bir yıl sessize alma kaldırılarak bunun yerine "sonsuza kadar" seçeneği getirildi.







Web Tekno'nun aktardığına göre, hem bireysel hem de grup sohbetlerinde kullanabildiğiniz bu özellik, ilk olarak WABetaInfo tarafından fark edildi.





WhatsApp’a gelen yeni “sonsuza kadar sessize al” seçeneği, uygulamanın 2.20.201.9 sürümüyle birlikte geldi.





Bu da bu özelliği almak için en son sürüme ihtiyaç olmadığını bizlere gösteriyor. Uygulamanız son sürümde olsa dahi bu yeni özelliğin herkese ulaşmasının birkaç gün süreceği düşünülüyor.





Öte yandan WhatsApp'ın telefonunuzdaki depolama alanını nasıl kullandığını da yakında daha kolay görebilecek ve yönetebileceksiniz.Chip'in haberine göre, ağustostan bu yana yolda olduğu bilinen yeni işlev, WABetaInfo tarafından uygulamanın yükleme dosyalarında keşfedildi.





WhatsApp'ın şu anki sürümünde veri ve depolama seçeneklerine gittiğinizde uygulamanın telefonunuzda ne kadar yer kullandığını görebiliyorsunuz.





Alanı kullanan sohbetleri de görebiliyorsunuz, ancak her sohbet için indirilen tüm dosyaları silme seçeneği bulunuyor.





Yeni menü ise kaydettiğiniz en büyük dosyaları otomatik olarak vurgulayacak ve mümkün olduğunca az dosya silerek boş alan açmanıza yardımcı olacak. Başkaları üzerinden iletilen dosyaları silmeye yönelik bir seçenek de sunulacak, böylece elinizde yalnızca arkadaşlarınızın ve ailenizin çektiği fotoğraflar kalacak. Paylaşılan dosyaları yaşa ve boyuta göre sıralamanız da mümkün olacak.





Siteye göre yeni kontrol paneli, beta testi için kullanıma sunulmaya başlandı. Bunun anlamı, işlevin yakında herkese ulaşacak olması. Yeni medya yönetim araçlarını hemen denemek istiyorsanız, WhatsApp'ın beta programına katılmanız gerekiyor.