Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'ın yeni uygulaması paralı olacak /16 Aralık 2019 22:08

WhatsApp'ın yeni uygulaması paralı olacak

Popüler uygulama WhatsApp'ın yeni güncellemesi sonrasında bu özellik paralı olarak kullanılabilecek.

SHABER3.COM

Yeni gelen güncelleme ile birlikte WhatsApp ücretli bir özelliğe kavuştu. WhatsApp ücretli olan uygulaması ile kullanıcıların hatırlatıcı kurmasına olanak sağlayacak. Özelliğin WhatsApp üzerinden kullanılabilmesi için WhatsApp'a Any.do adlı bir uygulama entegre edildi.

WhatsApp’ın kullanıcılara sunduğu yeni özellik bir hatırlatıcı niteliğinde. Geliştirici ekibin bu özelliği kısa süre sonra sunacağı biliniyordu çünkü geçtiğimiz dönemlerde ‘’Any.do’’ isimli mobil uygulamanın yetkilileri, WhatsApp ile anlaştıklarını duyurmuştu. Şimdi ise bu özellik kullanıcılara sunulmuş durumda. Yani kullanıcılar artık WhatsApp üzerinden hatırlatıcılar oluşturabilecek.

Tekno.Safari'de yer alan habere göre Any.do isimli uygulama sadece Android platformunda 10 milyondan fazla indirmeye sahip, yani uygulama oldukça popüler durumda.

WhatsApp’a entegre edilen Any.do ile kullanıcıların hatırlatıcıyı kullanabilmesi için abone olmaları gerekiyor. Yeni eklenen özellik maalesef ücretsiz olarak sunulmuyor. Kullanıcıların özelliği kullanabilmeleri için uygulamaya abone olup aylık 5.99 dolar (yaklaşık 35 TL) ödemeleri gerekiyor. İşlemleri WhatsApp üzerinden tamamlayıp abone olduktan sonra ise tek yapmanız gereken şey hatırlatıcılar oluşturmak.

Özelliği kullanmak ise oldukça kolay. İstediğiniz herhangi bir şeyi daha sonra hatırlamak için Any.do’nun WhatsApp hesabına mesaj göndermeniz ve gerekli bildirimi yapmanız gerekiyor. Uygulama zamanı geldiğinde size gereken hatırlatmayı yapıyor.

WhatsApp’ın yeni özelliğinin tek olumsuz yanı ise maalesef ücretli olması. Türkiye’de aylık yaklaşık 35 TL’ye gelen bu özelliğin tercih edilip edilmeyeceği ise ilerleyen dönemlerde görülecek.
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