Whatsapp'ta 5 büyük değişiklik olacağı bildirildi

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, görüntülerle ilgili iki büyük değişiklik de dahil olmak üzere uygulamada bazı önemli değişiklikler üzerinde çalıştığını duyurdu.





WhatsApp, değişiklikler hakkında güncellemeleri uygulamanın beta sürümünde test etti.





WhatsApp'a önemli güncellemeler geleceği belirtilirken, ancak şu anda bu güncellemelerin WhatsApp'ın genel sürümünde yer almayacağı bildirildi.





İşte WhatsApp'ta merakla beklenen değişikliklerden bazıları;





WhatsApp fotoğraflarındaki metni algılama özelliği, böylece kopyalayıp yapıştırabilirsiniz (beta aşamasında test ediliyor)

WhatsApp sohbet geçmişini Google Drive kullanmadan Android telefonlar arasında taşıma olanağı (geliştirme aşamasında)

Medyayı altyazı ile iletme özelliği (beta aşamasında test ediliyor)

Sohbet listesinde bir blok kısayolu (geliştirme aşamasında)

Video kaydetmeyi çok daha kolay hale getiren bir kamera modu (geliştirme aşamasında)

Bu değişikliklerin tam olarak ne zaman hayata geçeceğini söylemenin henüz mümkün olmadığı belirtilirken, WhatsApp'ın bunları genel kullanıma sunmasının uzun bir zaman alacağı kaydedildi.