Samanyolu Haber /Dünya / WhatsApp'ta bir dönem tarih oluyor /03 Temmuz 2022 13:14

WhatsApp'ta bir dönem tarih oluyor

Uzun zamandır son görülme saatini kapatmaya olanak sağlayan WhatsApp’ın beklenen çevrimiçi durumu gizleme özelliği de alacağı duyuruldu. Şu anda test aşamasında olan özelliğin yakın zamanda uygulamada olması bekleniyor.

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WhatsApp kullanıcıları için çile haline dönüşen çevrimiçi durumunun gizlenememesi, yeni özellikle birlikte tarih oluyor. Çevrimiçi olduğu halde rahatsız edilmek istemeyen kişiler, artık takip edilmelerinin önüne geçebilecek.

ShiftDelete'den aktarılan bilgilere göre; Mesajlaşma uygulaması için çevrimiçi ifadesi, bir kullanıcının internete bağlanmasıyla görünür. Yani karşıdaki kullanıcı mobil, bilgisayar veya web fark etmeksizin çevrimiçi olduğunuzu görebilir. Uygulama birçok gizlilik özelliği getirse de, kullanıcılar bugüne kadar çevrimiçi olup olmadıklarını gizleyemiyordu.

WABetaInfo tarafından paylaşılan son WhatsApp beta özelliği, kullanıcıların çevrimiçi durumlarını kimlerin görebileceğini seçmelerine olanak tanıyor. Ekran görüntüsüne göre kullanıcılar, gizlilik ayarlarındaki ‘Son Görülme ve Çevrimiçi‘ durumlarını gizleyebilecek.

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