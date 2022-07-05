WhatsApp'ta çevrim içi olma özelliği kapatılabilecek

Dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılan online mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özelliğini duyurdu.





NTV'nin haberine göre çevrim içi özelliğini son görülmeye bağlayan WhatsApp'ta bu özellik gizlenebilecek.









WhatsApp'ın rakiplerinden Signal uzun yıllardır kullanıcılarına süreli mesajlar özelliğini kullandırıyor. Süreli mesajlar, mesajlarınızın sizin seçtiğiniz bir süre sonra silinmesi anlamına geliyor.





WhatsApp yaptığı durum paylaşımıyla Türkiye'de bu özelliğin yayımlandığını duyurdu.





Artık bir kişiyle mesajlarınızın ne kadar süre boyunca kayıtlı kalacağına siz karar vereceksiniz.





Bunun için yapmanız gereken adımlar;





1- Söz konusu kişinin profiline tıklayın





2- Aşağıda Süreli mesajlar seçeneğine gidin





3- WhatsApp'ın belirlediği sürelerden birini seçin.





WhatsApp şimdilik 24 saat, 7 gün ve 90 gün olmak üzere birden fazla süreli mesajlar seçeneği sunuyor.