Whatsapp'ta 'çevrimiçi' özelliği kaldırıldı

Anlık mesajlaşma uygulamalarının en popüleri olan WhatsApp, çok konuşulacak bir değişikliğe gitti. Yapılan son güncelleme ile birlikte kullanıcıların çevrimiçi özelliği kapatıldı.







Böylelikle kullanıcılar artık birinin çevrimiçi olup olmadığını göremeyecek.Daha önce son görülme sekmesine gizleme getiren WhatsApp, kullanıcılarının gizliliği için artık çevrimiçi özelliğini de devre dışı bıraktı.





Bu son değişiklik, sosyal medyada #WhatsApp heçtegi altında yüzlerce yorum aldı. Kullanıcıların birçoğu değişiklikle ilgili esprili paylaşımlar yaptı.