Samanyolu Haber /Gündem / Whatsapp'ta eklendiğiniz gruba dikkat! Türkiye'de artık o da suç kapsamına alındı /13 Temmuz 2021 10:23

Whatsapp'ta eklendiğiniz gruba dikkat! Türkiye'de artık o da suç kapsamına alındı

Yetki belgesi alınmadan tütün ticareti yapılmasının yasaklamasını protesto eden 10 üretici tutuklandı. Kurdukları WhatsApp grubu ise sorguda soru olarak yöneltildi.

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Tarım Bakanlığı'nın 1 Temmuz'dan itibaren satış belgesi olmaksızın tütün satılmasını yasaklayan kanunu protesto için Adıyaman'da otoyolu kapatan 10 üretici dün tutuklandı. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, üreticilerin kurduğu ‘Tütün Yasası Bilgilendirme' adlı WhatsApp grubu suç kanıtı gibi değerlendirilerek, sorguda soru olarak yöneltildi. İşçilere kanuna aykırı toplantıya katılıp dağılmama, kamu kurumu faaliyetini cebir ve tehdit kullanarak engellemek suçları yöneltildi. WhatsApp grubu kurmak ve yol kapatma eylemi sırasında içerisinde hasta bulunan bir ambulansı geri göndermek de suçlamalar arasında yer aldı.

"Suç oluşturmamalı"

Çiftçi A.Ç., ifadesinde, Çelikhan'da tütün üreticisi olduğunu belirterek, yasadan ötürü il dışına satış yapamadıkları için eylem yaptıklarını anlattı. A.Ö. ise ifadesinde “Yolu kesinlikle açmıyoruz, hastan varsa ambulans çağır” demediğini ileri sürdü. C.İ. ise “WhatsApp grubunda tütün nereye gider, fiyatı ne kadar olur tarzında konuşmalar oluyordu” dedi. A.Y. ise “Grubun kaç kişiden oluştuğunu bile bilmiyorum. Gruba eylemden bir gün önce dahil oldum” ifadesini kullandı. Üreticilerin avukatı Murat Bilgiç ise “WhatsApp grubundaki konuşma ve yazışmalar suç oluşturmamaktadır” dedi.

Ancak mahkeme kuvvetli suç şüphesinin bulunması, muhtemel cezanın üst sınırı, kaçma ve delilleri karartma ihtimalinden ötürü çiftçileri tutukladı.
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