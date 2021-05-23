WhatsApp'ta hackerlardan yeni tuzak

Buna göre hackerlar kullanıcılara uygulama üzerinden "Merhaba, üzgünüm size yanlışlıkla 6 haneli bir kod gönderdim, bana kodu geri gönderebilir misiniz lütfen? Acil bir durum" yazan bir mesaj alıyor.







Tam bu WhatsApp mesajı ulaştığında, kullanıcının telefonuna altı haneli kodun bulunduğu ve "hesabınızı doğrulayın" bağlantısının yer aldığı bir kısa mesaj da geliyor.





Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, bu kodu WhatsApp üzerinden mesaj yazan numaraya göndermek ya da kısa mesajda yer alan bağlantıya tıklamak, hackerın kullanıcının WhatsApp mesajlarına yasadışı şekilde erişebilmesini sağlıyor.





Dolandırıcılar daha sonra uygulamanın kontrolünü ele geçiriyor ve telefon rehberindeki diğer numaralara ulaşarak onlara da aynı mesajları gönderiyor.





Bir WhatsApp kullanıcısı Twitter'da "Bu sabah ailemden üç kişi WhatsApp hesaplarına erişimi kaybetti" dedi.Kullanıcı, sosyal medya üzerinden diğer kişilere "Bağlantıya tıklamayın ya da kodu göndermeyin" uyarısında bulundu.





Telefonlar güncellendiğinde WhatsApp, uygulamaya girenin telefonun gerçek kullanıcısı olduğundan emin olabilmek için kullanıcıya tek seferliğine altı haneli bir giriş kodu gönderiyor. Herhangi bir güncelleme yapılmamasına rağmen bu kodu alanların dikkat etmesi gerekiyor.





Hackerlar bu kodu ele geçirdiklerinde doğrudan WhatsApp'ın kontrolünü de ele geçiriyor ve hesaba girişi engelliyor.



