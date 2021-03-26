Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'ta 'ihbar' dönemi /26 Mart 2021 09:56

WhatsApp'ta 'ihbar' dönemi

WhatsApp'ın Android beta sürümü güncellendi. Güncelleme ile 'ihbar özelliği' olarak da adlandırılan yeni özellik kullanıma sunuldu. Buna göre, kullanıcılar artık doğrudan WhatsApp geliştiricileriyle temas kurabilecek

SHABER3.COM

Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp platforma yeni bir özellik ekledi.


Yaklaşık 2 milyar kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması artık kullanıcılarının kendileri ile direkt temas kurmasının önünü açtı.
Android beta sürümü güncelleyen WhatsApp, kullanıcılarının doğrudan WhatsApp geliştiricileri ile iletişime geçebilmelerini mümkün kıldı. Bu özellik, WhatsApp'ta 'ihbar dönemi' olarak yorumlandı.

Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar geliştiricilerle iletişime geçebilmek için artık e-posta üzerinden yazışma gibi daha uzun süren bir yöntemi kullanmak zorunda kalmayacak.

Başka bir deyişle bu özellik sayesinde WhatsApp kullanıcıları yaşadıkları sorunları ya da keşfettikleri hataları doğrudan yetkili isimler ile paylaşabilecek.

WhatsApp'ın 2.21.7.3 kodlu Android beta sürümünde yer alan özellik 'ihbar özelliği' olarak da adlandırılıyor.
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