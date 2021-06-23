WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp mesajlaşma hizmetine alışveriş özelliğini entegre ettiklerini duyurdu. Bir sosyal medya gönderisinde Zuckerberg, kullanıcıların yakında WhatsApp'ta mağazalar göreceklerini ve bir şey satın almadan önce o işletmeyle sohbet edebileceklerini söyledi.







Haziran ayının başlarında WhatsApp blogunda yayınlanan bir gönderide de, mesajlaşma hizmetinin, işletmelerin daha hızlı çalışmalarını ve insanların bu işletmelerle kolayca sohbet etmesini sağlayacak bir dizi güncelleme üzerinde çalışıldığı söylenmişti.





WhatsApp, yeni özellik ile birlikte işletmelerin ayağa kalkması için gereken süreyi haftalardan sadece beş dakikaya indirdiğini söylüyor:





"Orta ve büyük ölçekli işletmelerin WhatsApp'ta müşteri görüşmeleri yapmasını kolaylaştırıyoruz. Küçük ölçekli şirketler içinse büyüme imkanı sunuyoruz."





WhatsApp ayrıca, insanların işlerini daha hızlı yapmasına yardımcı olabilecek yeni mesajlaşma özelliklerini de kullanıma sunduğunu söylüyor. Yeni liste mesajları, 10 adede kadar seçenek içeren bir menü sunuyor, böylece insanların artık bir yanıt yazması gerekmiyor; hazır seçenekler kullanılabiliyor.





Yanıtla düğmeleri, bir işletmenin WhatsApp Business API hesapları aracılığıyla önceden ayarlayabileceği, yalnızca hızlı bir dokunuşla insanların en fazla üç seçenek arasından hızla seçim yapmasına olanak tanıyor.





Facebook'un alışveriş özelliğine verdiği önem sadece WhatsApp'la da sınırlı kalmıyor. Yapılan duyuruda, yine Facebook'a ait olan Instagram'e eklenecek, kullanıcıların bir görsel arayarak ürün satın almalarını sağlayacak yeni bir özellik de tanıtıldı.