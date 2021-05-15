Samanyolu Haber /Dünya / WhatsApp'tan açıklama: Hayır silmeyeceğiz /15 Mayıs 2021 12:13

WhatsApp'tan açıklama: Hayır silmeyeceğiz

Kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan güncelleme süreciyle ilgili WhatsApp'tan açıklama yapıldı.

SHABER3.COM

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'tan, kişisel verileri ihlal ettiği gerekçesiyle tepki toplayan güncelleme süreciyle ilgili açıklama geldi.

WhatsApp’ın açıklamasında “Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı.

Uygulamayı kullanmak isteyenler için zorunlu olan güncellemeyi kabul etmediklerinde yavaş yavaş uygulamanın bazı alanlarını kullanamayacağı ve sürecin sonunda uygulamayı hiç kullanamayacağı belirtilmişti. Daha önce son tarih olarak duyurulan 8 Şubat, gelen tepkilerin ardından 15 Mayıs’a uzatılmıştı.
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