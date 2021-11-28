Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp'tan Android kullanıcıları için yeni özellik /28 Kasım 2021 13:49

WhatsApp'tan Android kullanıcıları için yeni özellik

Dünyaca ünlü anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android kullanıcıları için yepyeni bir özelliği daha kullanıma sundu.

SHABER3.COM

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android kullanıcıları için yepyeni bir özelliği daha kullanıma sundu. Son zamanlarda web platformunda güncellemelere odaklansa da Android tarafı içinde bir yenilik geliyor.

Haber Global'in haberine göre kullanıcılar, mesajlaşma sırasında kendilerine gönderilen çıkartmaları kaydetmeye gerek duymadan yönlendirerek başkalarıyla paylaşabilecek.

Özellik Android için yayınlanan 2.21.13.15 beta sürümüyle geliyor. Betayı yükleyen kullanıcılar bu özelliği kullanabilecek. 
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