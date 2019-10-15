WhatsApp'tan bir yenilik daha









WhatsApp'ın birkaç ay önce ortaya çıkan ve iOS beta sürümünde kullanıcılara sunulan özellikleri, artık uygulamanın stabil versiyonunda da kullanılabilir hâle geldi.





Güncellemenin getirdiği en dikkat çekici özellik, sesli mesajları bildirim kartlarından hızlı olarak dinleyebilmek oldu.





WhatsApp, dünya çapında bir milyarı aşkın kullanıcıya sahip. Facebook'un sahip olduğu WhatsApp, kullanılabilirliği ve popülaritesini artırmak için çeşitli güncellemelerle karşımıza çıkıyor ve bu güncellemelerde getirilecek yeni özellikleri ilk önce beta versiyonunda teste tabi tutuyor.





Webtekno'nun haberine göre WhatsApp'a getirilen yeni bir güncelleme, bazı yeni özellikleri de beraberinde getiriyor. En son iOS beta güncellemesinde ortaya çıkan özellikler, bugün itibarıyla uygulamanın stabil versiyonu için de kullanılabilir hâle getirildi. Bu özelliklerden en dikkat çekeni ise bildirim kartlarında sesli mesajları dinleyebilmek oldu.





WhatsApp güncellemesi sayesinde artık size gelen sesli mesajları dinlemek için uygulamayı açmak zorunda kalmıyorsunuz. Cihazınızda bildirimleri gizleyen bir program veya özellik yoksa size gelen sesli mesajları bildirim kartlarında dinlemeniz mümkün.





Bunun yanı sıra WhatsApp, iOS kullanıcıları için getirdiği bu güncellemede kullanıcıların kamera alanındaki yazı stillerini değiştirebilmelerine imkân veriyor.





Bunların dışında iOS kullanıcıları, artık hızlı bir şekilde gönderecekleri fotoğrafların üzerinde çizim yapabiliyorlar. Güncelleme, son olarak iOS 13 klavyesindeki Memoji'lerin çıkartma olarak gönderilmesini sağlıyor.