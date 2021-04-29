WhatsApp'tan bir yenilik daha

WhatsApp'ın en son Android ve iOS beta sürümlerinde kendini imha eden mesajlar özelliğinin daha fazla seçenek sunması için geliştirildiği fark edilmişti. Ama bu geliştirmeler, görünüşe bakılırsa sadece grup sohbetleri ile sınırlı kalmıyor. Şu anda gönderilen mesajların bir hafta sonra silinmesi gibi bir seçenek bulunuyor, ancak WABetaInfo'nun haberine göre bu süre yakında 24 saate çekilecek.







Başlangıçta, mesajların bir gün sonra kaybolması seçeneğinin, bir hafta boyunca ortalıkta kalmaları seçeneğinin yerini alacağı düşünülüyordu, ancak şimdi ikisi arasında bir seçim yapabileceğiz gibi görünüyor.





Chip'te yer alan habere göre, seçenek şu anda iOS ve Android beta uygulamalarında görünür durumda, ancak WhatsApp'ın masaüstü ve web sürümünde bulunmuyor.





Bu güncellemenin bu sürümlerde de etkin olabilmesi için sunucu tarafından etkinleştirilmesini beklemek gerekiyor. WhatsApp, mesajlarınızın silinme süresini farklı seçenekler kullanarak ayarlama imkânı vermiyor, bu biraz hayal kırıklığı olsa da, 24 saat seçeneği en azından ek bir ekstra güvenlik seviyesi sağlıyor.