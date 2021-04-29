Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'tan bir yenilik daha /29 Nisan 2021 12:26

WhatsApp'tan bir yenilik daha

WhatsApp'ın kaybolan mesajlar seçeneği kısa bir süre sonra mesajların bir hafta sonra mı yoksa sadece 24 saat sonra mı silineceğini seçmenize izin verecek.

SHABER3.COM

WhatsApp'ın en son Android ve iOS beta sürümlerinde kendini imha eden mesajlar özelliğinin daha fazla seçenek sunması için geliştirildiği fark edilmişti. Ama bu geliştirmeler, görünüşe bakılırsa sadece grup sohbetleri ile sınırlı kalmıyor. Şu anda gönderilen mesajların bir hafta sonra silinmesi gibi bir seçenek bulunuyor, ancak WABetaInfo'nun haberine göre bu süre yakında 24 saate çekilecek.

Başlangıçta, mesajların bir gün sonra kaybolması seçeneğinin, bir hafta boyunca ortalıkta kalmaları seçeneğinin yerini alacağı düşünülüyordu, ancak şimdi ikisi arasında bir seçim yapabileceğiz gibi görünüyor.

Chip'te yer alan habere göre, seçenek şu anda iOS ve Android beta uygulamalarında görünür durumda, ancak WhatsApp'ın masaüstü ve web sürümünde bulunmuyor.

Bu güncellemenin bu sürümlerde de etkin olabilmesi için sunucu tarafından etkinleştirilmesini beklemek gerekiyor. WhatsApp, mesajlarınızın silinme süresini farklı seçenekler kullanarak ayarlama imkânı vermiyor, bu biraz hayal kırıklığı olsa da, 24 saat seçeneği en azından ek bir ekstra güvenlik seviyesi sağlıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp'tan bir yenilik daha Sonraki Haber >>

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

İnfak Ayı: Ramazan

İnfak Ayı: Ramazan

Almanya'yı şok eden görüntü

Almanya'yı şok eden görüntü

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

İstanbul’da ekmek kavgası

İstanbul’da ekmek kavgası

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:40:14