Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'tan bir yenilik daha /10 Haziran 2021 20:29

WhatsApp'tan bir yenilik daha

Popüler mesajlaşma programı WhatsApp, yeni bir özelliği daha devreye koyuyor. Çoklu mesaj özelliğini test etmeye başlayan platform, yeni bir özelliği daha test etmeye başladı.WhatsApp, mesajlaşma hizmetine giriş yapmayı daha kolay ve daha güvenli hale getirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Flash Calls adı verilen özellik beta sürümünde ilk kez kendini gösterdi.

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Bilişim sitesi CHIP'in haberine göre WhatsApp üzerinde yeni bir hesap oluştururken veya mevcut bir hesaba yeni bir telefondan giriş yaparken, WhatsApp kullanıcılarının SMS veya telefon görüşmesi yoluyla gönderilen altı haneli bir kod sağlamaları gerekiyor. Bununla birlikte şirket, bu süreci hızlandırmak için arama günlüğündeki bilgileri kullanan Flash Calls adlı yeni bir özellik geliştiriyor. Bu ek güvenlik önleminin, WhatsApp hesaplarına yakında çıkacak olan çoklu cihaz desteği (dört cihaza kadar) özelliğini tamamlaması bekleniyor.

Flash Calls (Ani Aramalar) seçeneği şu anda hala geliştirme aşamasında, ancak WhatsApp, Android için en son beta sürümü olan sürüm 2. 21. 11. 7 ile bize nasıl çalışacağını gösteriyor. Bu özelliğin çalışabilmesi için kullanıcıların ilk önce WhatsApp'a arama kayıtlarına erişme izni vermesi gerekiyor. Bu bilgi sadece girişte doğrulama sırasında kullanılacak, başka amaçlar için kullanılmayacak.

Flash Calls aktif hale getirildikten sonra WhatsApp, kullanıcının telefonunu arayacak ve kapatacak. Burada amaç, kullanıcının arama kayıtlarında son yanıtlanmamış aramanın gerçekten WhatsApp'tan gelip gelmediğini kontrol etmek.

Telefon numarası her zaman farklı olacak, bu da sistemin bir kullanıcının WhatsApp hesabını ele geçirmek için kandırılamayacağını garanti altına alıyor. Yeni özellik tamamen seçimlik olacak, yani kullanıcı isterse eski alt haneli SMS kodu yöntemini kullanmaya devam edebilecek.
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