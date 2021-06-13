Samanyolu Haber /Teknoloji / Whatsapp'tan çok kullanılan özelliğe sınırlama /13 Haziran 2021 13:37

Whatsapp'tan çok kullanılan özelliğe sınırlama

WhatsApp mesaj iletme özelliğini sınırlandırdı. Bunun, sahte haberlere karşı mücadelenin bir parçası olarak yapıldığı belirtiliyor.

SHABER3.COM

WhatsApp yönetimi, temelde: “Bu mesajı on kişiye iletin yoksa kötü bir şey olur” tarzı sahte mesajların yayılmasını önlemek amacında.
 
WABetaInfo’nun haberine göre, WhatsApp bir mesajın en fazla 5 defa iletilebilir (önceden 20 idi) olduğunu belirtti. Bu seviyeye ulaşılırsa, mesaj çift okla gösterilecek ve mesajı alan kişiler mesajı yalnızca bir kez iletebilecek. Bu arada, sık gönderilen mesajlar için, WhatsApp başka bir işlev tanıttı. Bu tip bir mesajın yanında, İnternete söz konusu bilginin doğruluğunu kontrol edebileceğiniz bir büyüteç simgesi görünüyor.

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