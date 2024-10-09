Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'tan dev güncelleme geliyor /09 Ekim 2024 09:29

WhatsApp'tan dev güncelleme geliyor

Kullanıcı deneyimine önem veren WhatsApp bir güncelleme daha yaparak uygulamanın tasarımını değiştireceğini duyurdu.

SHABER3.COM

Dünya çapında en çok kullanılan mesajlaşma ve sesli-görüntülü konuşma platformu olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da kişisel hale getirmek amacıyla yeni bir güncelleme üzerinde çalıştığını duyurdu.

iOS platformundaki beta kullanıcıları, uygulamada 22 yeni tema ve 20 farklı renk seçeneğiyle sohbetlerini kişiselleştirme imkanı bulacak.

KİŞİSELLEŞTİRME SEÇENEKLERİ
Yeni güncellemeyle birlikte, kullanıcılar varsayılan bir sohbet teması seçip bu temayı tüm konuşmalarında uygulayabilecek. Ayrıca, farklı sohbetler için ayrı temalar belirleyerek kişisel, iş ve grup sohbetlerini kolayca ayırt edebilecek. Özellikle sürekli aynı arka planı kullanmaktan sıkılanlar için bu yenilik büyük bir kolaylık sağlayacak.

OTOMATİK ARKA PLAN UYGULAMASI
Seçilen temalara uygun otomatik arka planlar da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak, kullanıcılar istedikleri takdirde bu arka planları kendi tercihlerine göre değiştirme imkanına sahip olacaklar.

GİZLİLİK ÖNCELİĞİ
Bu güncellemenin en dikkat çekici yanlarından biri, gizlilik açısından sunulan detaylar olarak tanımlandı. Kullanıcıların seçtikleri temalar, yalnızca kendi cihazlarında görünecek ve diğer sohbet katılımcılarını etkilemeyecek. Böylece kullanıcılar, WhatsApp uygulamalarını özgürce kişiselleştirirken, diğer katılımcılar bu temaları görmeyecekler. Bu durum, kullanıcıların daha rahat ve özel bir deneyim yaşamasını sağlayacak.
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