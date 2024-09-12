WhatsApp'tan kritik Narin açıklaması: Silinen mesajlar paylaşılacak mı?

Türkiye, Diyarbakır’da kaybolmasının ardından 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin’e ağlarken, cinayete ilişkin soruşturma kapsamında silinen WhatsApp kayıtlarının istendiği Meta şirketi konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Meta’nın açıklamasında, mesajların hiçbir şartta depolanmadığı ve ellerinde olmadığı kaydedildi.







Soruşturmada kilit noktalardan biri de amca Salim Güran ve annenin sildiği WhatsApp mesajları olmuştu. Cinayeti çözmek için kilit öneme sahip olduğu düşünülen mesajlara ilişkin Meta ile iletişime geçilmişti.





DW Türkçe’den Muhammed Kafadar’ın haberine göre, Meta’nın bilgi paylaşmayı reddettiği iddialarına Meta İletişim Direktörü Joshua Breckman’dan yanıt geldi. Breckman, konuya ilişkin açıklamasında, "İddialar gerçeği yansıtmıyor. WhatsApp bireylerin kişisel konuşmalarının bir kopyasını yedeklemiyor. Bu nedenle sahip olmadığımız bir şeyi sağlamayı reddetmemiz de olası değil" ifadelerini kullandı. Breckman, dünyanın hiçbir yerindeki mesajlara erişmelerinin mümkün olmadığını söyledi.





SİLİNEN MESAJI GERİ GETİRMENİN YOLU VAR MI?





Silinen mesajların polis ya da başka kişiler tarafından mümkün olup olmadığına ilişkin soruya da yanıt veren Breckman, "Eğer yedeklenmemişse silinen mesajları geri getirmenin mümkün olmadığını" belirtti.





Breckman, açıklamalarının devamında, sohbet geçmişlerinin Meta sunucularında saklanmadığından yedeklenmiş mesajların da şirket tarafından geri yüklenmesinin mümkün olmadığını kaydetti.





Yargı kaynakları soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin silinen WhatsApp mesajlarına erişmek için şirketten yardım istendiği bilgisini vermişti.





Yargı kaynakları soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca Salim Güran başta olmak üzere şüphelilerin silinen WhatsApp mesajlarına erişmek için şirketten yardım istendiği açıklamıştı.