Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren özellik /20 Temmuz 2020 19:14

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren özellik

Popüler mesajlaşma programı WhatsApp, yeni bir özelliği daha devreye koyuyor. WhatsApp, sürpriz bir yeniliğe imza atıyor.

SHABER3.COM

Mesajlaşma uygulamasına çapraz sohbet desteği geliyor. Sosyal medya platformu Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp ve Facebook Messenger arasında kurulacak yeni özellik çok konuşulacak.

WhatApp, karanlık mod ve grup sohbetleriyle ilgili yenilikleri devreye almıştı. WhatsApp ve Facebook Messenger için çapraz sohbet desteği geliyor. Peki, bu özellikle neler değişecek?

Android Police'te yer alan habere göre, sosyal medya devi, WhatsApp ve Facebook Messenger için çapraz sohbet desteği özelliği için çalışmalara başladı. Söz konusu özellik sayesinde bir Facebook Messenger kullanıcısı, kolaylıkla başka bir WhatsApp kullanıcısı ile iletişim kurabilecek.

İki cihaz - Gelen yeniliklerden birisi dikkat çekecek türden. Artık uygulamayı iki farklı cihazdan aynı anda kullanabilme imkanınız olacak.

Süresi dolan mesajlar - Bu sayede 1 gün, 1 hafta veya 1 ay sonra gönderdiğiniz mesajların silinmesini sağlayabileceksiniz. Böylece mesajlar iki taraf için silinmiş olacak.

Mesaj arama özelliği - Bu özellik sayesinde kullanıcılar mesajlar arasında daha kapsamlı ve kolay aramalar yapabilme imkanına sahip olacak.

Depolama özelliği - Uygulamanın içerisinde yer alan fotoğraf, video, ses dosyası ve diğer dosyaların ne kadar yer kapladığı görülebilecek. Böylece fazla yer tutan dosyaların silinme işlemi rahatlıkla yapılacak.

Mesaj silme özelliği - Bu yeni mesaj silme özelliği aracılığıyla WhatsApp'taki mesajların periyodik olarak silinmesi kolay bir hal alacak. Bu sayede artık sürekli olarak mesaj kutunuzu silmek zorunda kalmayacaksınız.

Bilgisayarlardaki kullanımlarda siyah mod özelliği geldi. İlk olarak telefonlar için Dark Mode/Karanlık Mod özelliği aktif edildi. Bilgisayardan kullanılan WhatsApp Web için de müjdeli haber geldi.

Dark mode / koyu arayüz / siyah tema desteği WhatsApp Web'e de geldi. WhatsApp'ı bilgisayardan kullanmak daha rahat bir hal aldı.
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