WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik

Uygulama mesaj ve görüşmelerde uçtan uca şifrelemeyle veri güvenliği sağlıyordu. Ancak iCloud ve Google Drive'a yapılan yedeklemelerde şifreleme yapılmıyordu. Şirket, iCloud için bu sorunu ortadan kaldıracak bir yeniliğe imza atıyor.







LOG'un haberine göre WhatsApp, uzun zamandır eleştiri alan iCloud’a yapılan sohbet yedeklerini de uçtan uca şifreleyecek. Burada normal mesajlar yanında fotoğraf ile videoların da şifreleneceği aktarılıyor.





Benzer altyapının Google Drive’a yapılacak yedeklerde de uygulanacağı aktarılıyor. Bu da yedekler için Drive’ı tercih edecekler için oldukça olumlu görünüyor. Uçtan uca şifreleme yedeklemeyi seçtiğiniz içerikleri her açıdan (Aktarım süreci dahil) güvenli hale getiriyor.





En son Android betasında görülen QR kod temelli kişi ekleme özelliğigündeme gelmişti. Yakında herkes için çıkacak özellik, kişi ekleme sürecini saniyeler içerisinde tamamlanan QR tarama üstünden sunuyor ve böylece güzel zaman kazandırıyor.





QR kod bölümüne “benim kodum” ve “kod tarama” olmak üzere iki farklı seçenek koyan firma, süreci olabilecek en sade şekilde sunmayı başarmış gibi görünüyor.