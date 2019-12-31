WhatsApp'tan kullanıcıları üzecek haber

Yapılan açıklamalarda WhatsApp'ın Windows Mobile, iOS 7 ve Android 2.3.7 ve daha altındaki işletim sistemlerini desteklemeyeceği ifade edildi.







WhatsApp yetkilileri tarafından yapılan açıklamalar, bu ay milyonlarca akıllı telefonun WhatsApp desteğinden mahrum kalacağını gösteriyor.





Webtekno'nun haberine göre WhatsApp yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre takvimler 31 Aralık 2019'u gösterdiğinde Windows Mobile işletim sistemine dahil olan akıllı telefonlar, WhatsApp desteğini alamayacaklar.





Ayrıca iOS 7'den düşük sürümlerdeki iPhone modelleri ve Android sürümü 2.3.7 ve altındaki telefonlar da WhatsApp desteğinden mahrum kalacaklar. Ancak bu sistemler için WhatsApp desteğinin kesilmesi, 1 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşecek.





Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunuyor. Bu nokta, WhatsApp desteğinin kesilecek olmasının tüketicilerin, bu uygulamayı kullanamayacakları anlamına gelmemesi.





Eğer bu işletim sistemlerine sahip olan bir cihaza sahipseniz, belirlenen tarihlerden sonra WhatsApp kullanmaya devam edebileceksiniz. Ancak oturumunuzu yeniden açmak isterseniz, bu mümkün olmayacak. Ayrıca herhangi bir güncelleme de almayacaksınız.





WhatsApp yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda alınan bu karardaki esas amacın, daha popüler olan işletim sistemlerindeki daha çok tüketiciye ulaşmak olduğu ifade edildi. WhatsApp yetkilileri, belirlenen işletim sistemleriyle ilgili zaman kaybetmek yerine daha güncel versiyonlarla ilgili çalışmak istiyorlar. Yapılan açıklamalarda, eski işletim sistemlerinin WhatsApp'a gelecek yeni özellikler için yetersiz kaldığı ifade edildi.