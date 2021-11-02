WhatsApp'tan son görülme hamlesi

1,6 milyara yakın kullanıcı ile dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp'ta gelen yeni güncelleme ile birlikte kullanıcıların yedeklenen verileri de uçtan uca şifrelenecek.







Bunun yanında yeni güncelleme ile birlikte son görülme özelliğinde yeni bir düzenleme yapılacak. Özelliğin 4 farklı şekilde kullanılabileceği bildirildi.Güncellemeyle birlikte uygulamada son görülme özelliği "herkes", "kişilerim" ve "kimse" haricinde "kişilerim hariç" şeklinde bir seçenek de bulunacak.





Birinin söz konusu kara listeye eklediği kişiler, uygulamada o kişinin son görülme saat ve tarihini göremeyecek. Güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağı bildirilmedi.