WhatsApp'tan tartışmalı karar : Verilerini Facebook’la paylaşmayan kullanamayacak

Facebook çatısı altına girdikten sonra platformları bir araya getirmeye başlayan ve WhatsApp özelinde çalışmalarını sürdüren sosyal medya devi Facebook, WhatsApp kullanıcılarını kızdıracak yeni bir karara imza attı.





WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2021'de geçerli olacak gizlilik ilkelerine ilişkin kullanıcılara WhatsApp üzerinden onay vermeleri isteneceği bir bildirim gelecek.









Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.





Kullanıcılara bir seçenek bırakmayan WhatsApp, büyük bir tepkiye neden oldu. Söz konusu veri paylaşımını "onaylama" seçeneğine yer verilmezken, WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak.





WhatsApp’ın internet sitesinde yer alan kullanım şartlarına göre kullanıcılara ait veriler, Facebook’un yanı sıra Facebook tarafından kurulmuş diğer şirketlerle de paylaşılacak.











