Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'tan tartışmalı karar : Verilerini Facebook’la paylaşmayan kullanamayacak /07 Ocak 2021 15:56

WhatsApp'tan tartışmalı karar : Verilerini Facebook’la paylaşmayan kullanamayacak

WhatsApp'ın 8 Şubat'ta yürürlüğe girecek olan yeni gizlilik ilkelerine göre Facebook ile veri paylaşımına izin isteyecek. Gerekli onayı vermeyecek olan kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar. Veriler Facebook'un yanında şirketin diğer yan kuruluşlarıyla da paylaşılacak.

SHABER3.COM

Facebook çatısı altına girdikten sonra platformları bir araya getirmeye başlayan ve WhatsApp özelinde çalışmalarını sürdüren sosyal medya devi Facebook, WhatsApp kullanıcılarını kızdıracak yeni bir karara imza attı.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat 2021'de geçerli olacak gizlilik ilkelerine ilişkin kullanıcılara WhatsApp üzerinden onay vermeleri isteneceği bir bildirim gelecek.


Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

Kullanıcılara bir seçenek bırakmayan WhatsApp, büyük bir tepkiye neden oldu. Söz konusu veri paylaşımını "onaylama" seçeneğine yer verilmezken, WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak.

WhatsApp’ın internet sitesinde yer alan kullanım şartlarına göre kullanıcılara ait veriler, Facebook’un yanı sıra Facebook tarafından kurulmuş diğer şirketlerle de paylaşılacak.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp'tan tartışmalı karar : Verilerini Facebook’la... Sonraki Haber >>

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

"Hocam 30 saniyede adamı pozitiften negatife çeviriyor"

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

İran'ın zoom toplantısı basıldı: 'Katil Süleymani' sloganları

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...

CNN Türk muhabiri, esnafın cevabını beğenmeyince...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:12:08