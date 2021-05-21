WhatsApp'tan Türkiye için yeni karar

WhatsApp, Türkiye'deki kullanıcıları ile ilgili yeni bir karar verdi. Kararı, Rekabet Kurumu duyurdu.





Rekabet Kurumu tarafından 11.01.2021 tarihinde alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp, veri paylaşımını içeren güncellemenin onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini Rekabet Kurumuna bildirdi.





WhatsApp veri paylaşımı konusunda 15 Mayıs tarihinde güncellemeye gidileceğini açıklamış, yeni düzenleme veri gizliliğinin ihlal edileceği ve özel yazışmaların üçüncü kişilerle paylaşılacağı iddiasıyla büyük tepkiye sebep olmuştu.