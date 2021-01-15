WhatsApp'tan Türkiye'ye özel yeni açıklama

Açıklamada "Gizlilik Politikamız hakkında paylaştığımız son güncellemeden bu yana Türkiye'deki kullanıcılarımızdan birçok soru aldık ve bu soruları yanıtlamak istiyoruz. Bu sabah itibarıyla Türkiye’deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook’un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı göndermeye başlıyoruz." ifadelerine yer verildi.







WhatsApp hikayelerde yapılan paylaşımlarda "Gizliliğinizi korumaya kararlıyız. Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez. WhatsApp paylaştığınız konumu göremez. WhatsApp kişilerinizi Facebook ile paylaşmaz." mesajları yer aldı.





WhatsApp 4 Ocak'ta AB ülkeleri dışındaki ülkelerdeki kullanıcılarına yönelik Gizlilik İlkesi'ni yayımlamıştı.





Gizlilik İlkesi'nde "Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur. Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler." ifadeleri yer almıştı.





WhatsApp'ın 8 Şubat'a kadar yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmesi kullanıcılardan tepki çekmişti. Bu durum dünya genelinde milyonlarca kişinin farklı mesajlaşma uygulamalarına geçmesine neden olmuştu.





WhatsApp yeni açıklaması ile WhatsApp ve Facebook'un mesajları göremediğini tekrar teyit ederken, eleştirilerin odağında yer alan güncellemeden Avrupa Bölgesi'nin muaf tutulması ve 8 Şubat'a kadar kabul etme zorunluluğu ile ilgili ise detaylara yer vermedi.

