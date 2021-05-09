Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'tan yeni açıklama: Sözleşmeyi kabul etmeyene ne olacak? /09 Mayıs 2021 12:18

WhatsApp'tan yeni açıklama: Sözleşmeyi kabul etmeyene ne olacak?

WhatsApp'tan aylardır tartışmaların odağında olan sözleşme ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Platform gizlilik ilkelerini 15 Mayıs 2021 tarihinden sonra hala kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağını açıkladı.

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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp bir süredir kullanıcılarına 'zorunlu' tuttuğu gizlilik sözleşmesi ile gündemde.

2 milyara yakın kullanıcısı bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp konu ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

Platform gizlilik ilkelerini 15 Mayıs 2021 tarihinden sonra hala kabul etmeyen kullanıcılara ne olacağını açıkladı.

Söz konusu açıklamada kullanıcıların yeni gizlilik politikasını kabul etmeleri için son günün 15 Mayıs olduğu yinelendi.

Bu tarihten sonra hala bu sözleşmeyi kabul etmeyenlerin WhatsApp'tan yavaş yavaş sınırlandırılacağın altı çizildi.

Buna göre, ilk olarak kullanıcılar sözleşmeyi kabul etmeleri gerektiğini belirten bir bildirim alacak ve bir süre sonra bu bildirim kalıcı hale gelecek.

Daha sonra kullanıcılar aramaları cevaplandırabilecek ancak sohbet listelerine erişemeyecek. Bir sonraki adımda kullanıcılar bu özellikten de mahrum kalacak.
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