WhatsApp'tan yeni güvenlik hamlesi: 64 haneli şifre ile...

NE YAPILMALI?





GÜVENLİK ENDİŞESİ TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI





WhatsApp, artık Google kullanıcılarının Drive'a, Apple kullanıcılarının ise iCloud'a yükledikleri hiç bir WhatsApp sohbetinin WhatsApp'ın kendisi de dahil hiç kimse tarafından erişilemeyeceğini duyurdu.Kullanıcıların bunun için yapmaları gereken tek şey sohbetlerini şifreleme seçeneğine gelmeleri ve 64 haneli bir şifre belirlemeniz.WhatsApp, birkaç sene önce uçtan uca şifreleme sistemini duyurmuş ve cihazlardaki tüm konuşmaların uçtan uca şifrelenerek WhatsApp'da dahil hiç bir uygulama tarafından okunamamasını garanti altına almıştı.Söz konusu sohbetlerin bulut sistemlerde şifrelenmesi halinde, hala üçüncü kişilerin bilgisine açık hale gelmesi oldukça tartışılan bir konuydu.