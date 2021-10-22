Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'tan yeni 'video' özelliği /22 Ekim 2021 12:53

WhatsApp'tan yeni 'video' özelliği

WhatsApp'a gelen son güncellemede "resim içinde resim" özelliği sayesinde videolar, YouTube videoları önde ya da arkada oynaması seçilebilecek.

SHABER3.COM

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni bir özellik güncellemesi getirdi.

Son gelen Whatsapp güncellemesi ile ekranın bir kısmında video izlenebilecek.



BİR YANDAN YAZIP BİR YANDAN VİDEO OYNATILABİLECEK

Bu özellikle WhatsApp'tan gelen YouTube bağlantılarına tıklayıp video açıldığında mesaj yazarken bir yandan da köşede videonun oynaması sağlanabiliyor.

Bu sistem için sunulacak yeni güncelleme ise resim içinde resim için çeşitli ayarlamalar vadediyor.


VİDEO DAHA ARKADA KALIYOR, METİN ÖN KISIMDA

Güncelleme sonrasında video biraz daha arka planda kalırken metin seçeneği ön kısımda görülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber WhatsApp'tan yeni 'video' özelliği Sonraki Haber >>

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

İşte Reza Zarrab’ın yeni hayatı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

AKP’li yandaş dernek ve vakıf üyelerinin Sürat Kargo’ya nasıl çöktüğünü anlattı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Erdoğan kameralar önünde yine uyukladı

Ben robotun dalkavuğunu severim

Ben robotun dalkavuğunu severim

Zırhlı araç yine bir çocuğu ezdi

Zırhlı araç yine bir çocuğu ezdi

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:07:53