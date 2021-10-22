WhatsApp'tan yeni 'video' özelliği

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp yeni bir özellik güncellemesi getirdi.

Son gelen Whatsapp güncellemesi ile ekranın bir kısmında video izlenebilecek.













BİR YANDAN YAZIP BİR YANDAN VİDEO OYNATILABİLECEK





Bu özellikle WhatsApp'tan gelen YouTube bağlantılarına tıklayıp video açıldığında mesaj yazarken bir yandan da köşede videonun oynaması sağlanabiliyor.





Bu sistem için sunulacak yeni güncelleme ise resim içinde resim için çeşitli ayarlamalar vadediyor.