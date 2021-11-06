Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'tan yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu /06 Kasım 2021 09:52

WhatsApp'tan yenilik! 4 yeni özelliği aynı anda duyurdu

Dünyanın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü versiyonu için 4 yeni özelliğini kullanıcılarına duyurdu. Yapılacak olan yeni güncelleme ile birlikte WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği masaüstünde de uygulanacak. Artık kullanıcılar çevrimdışı mesajlaşabilecek.

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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, web versiyonu için uygulamaya geçecek dört yeni özelliğini kullanıcılarına duyurdu.

WhatsApp’a gelen özellik ile birlikte uygulamaya masaüstünden girildiğinde fotoğrafın üzerine yazı yapıştırılıp fotoğraf düzenlenebilecek. Mobil versiyonda kullanılan bu özellik, ilk kez masaüstü versiyonda kullanıma sunuldu.

Uygulamaya gelen bir diğer özellik ise, kullanıcıların mesajlaşma sırasında konuşma metnine uygun olarak çıkartma önerisi alabilmesi oldu. Kişiler konuşmaları sırasında önerilen çıkartmayı seçerek daha hızlı yazışabilecek.

Bu özellikle beraber WhatsApp, masaüstü sürümünde gelen bağlantı linklerinin önizlemesini kullanıcılarına sunarken, kişilerin linke tıklamadan önce bilgi almasına olanak tanıyacak. Yani kullanıcılar artık çevrimdışıyken de mesaj gönderip, alabilecek.

WhatsApp’a gelen son özellik ise, mobil uygulamada gelen uçtan uca şifreleme yönteminin masaüstü versiyonda da faaliyete geçmesi olarak açıklandı.
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