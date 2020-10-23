Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'ten bir yeni özellik daha /23 Ekim 2020 20:28

WhatsApp'ten bir yeni özellik daha

WhatsApp, son üç haftadır beta kullanıcılarının test ettiği 'sohbeti her zaman sessize al' özelliğini yayınladı.Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan haberleşme uygulaması WhatsApp, kullanıcılarını yeni özelliklerle tanıştırmaya devam ediyor.

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WhatsApp, ekim ayı başında beta kullanıcıları ile paylaştığı 'sohbeti sonsuza kadar sessize al' özelliğini iOS, Web ve Android kullanıcılarının hizmetine bugün itibariyle soktu.

Daha önceki uygulamada ise, sohbeti sessize almak için sekiz saat, bir hafta ya da bir yıl gibi seçenekler bulunuyordu. Son güncelleme ile birlikte, sohbetin bir yıl kadar sessize alınma özelliği kaldırıldı ve yerine 'her zaman' seçeneği eklendi. 

Böylece sohbet, kullanıcı karşı tarafın sesini açana kadar sessizde kalmaya devam edecek.

Herhangi bir sohbeti sessize almak için iki ayrı yöntem bulunuyor. Birinci yöntemde WhatsApp ana ekranında sessize almak istediğimiz sohbetin üzerinde parmağımızı basılı tutuyoruz, daha sonra sağ üstteki ‘sessize alma’ simgesine tıklayarak ne kadar süreyle sessize almak istediğimizi seçip onaylıyoruz.

İkinci seçenekte ise sessize almak istediğimiz sohbeti açtıktan sonra önce sağ üstteki seçenekler (üç nokta) simgesine daha sonra da ‘bildirimleri sessize al’ seçeneğine dokunuyoruz. Açılan pop-up ekranda sohbeti ne kadar sessize almak istediğimize karar veriyoruz ve ‘tamam’a dokunarak onaylıyoruz.
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