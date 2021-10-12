Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp'tan şoke eden karar: Grupları kaldırabilir! /12 Ekim 2021 13:50

WhatsApp'tan şoke eden karar: Grupları kaldırabilir!

WhatsApp'a yeni bir özellik geliyor. "Topluluk" adı verilen bu geliştirmenin ardından WhatsApp grupların kalkıp kalkmayacağı ise henüz belli değil.

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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok kullanılan ancak bir o kadar da şikayete neden olan WhatsApp gruplarına alternatif yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Uygulamanın en son beta sürümü v2.21.21.6'da tespit edilen bu özelliğe Topluluk adı veriliyor.

Haber Global'de yer alan habere göre, halen testleri devam eden özelliğin WhatsApp gruplarının yerini alabileceği konuşuluyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yok.

Kod dizelerine bakan yazılımcılar hem Gruplar hem de Topluluk özelliğinin birlikte devam edeceğini düşünüyor.

Bir başka düşünce ise grupların adının topluluk olarak değiştirileceği yönünde.
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