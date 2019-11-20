Wikileaks kurucusu Assange hakkında tecavüz soruşturması kapandı

Wikileaks kurucusu Julian Assange aleyhine İsveç’te yeniden açılan tecavüz soruşturması kapandı.





İsveç’te savcı yardımcısı Eva-Marie Persson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Assange hakkında tecavüz suçlamasıyla bir dava açılması için kanıtların yetersiz olduğunu belirterek soruşturmanın kapandığını dile getirdi.





ABD’nin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle iadesini istediği 48 yaşındaki Julian Assange hakkında İsveç’te 2010 yılında açılan tecavüz soruşturması 2017 yılında düşürülmüştü.





İngiltere’deki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınan Assange’ın Mayıs ayında İngiliz makamlarınca tutuklanmasının ardından İsveç tarafından yeniden tecavüz iddialarına ilişkin soruşturma açılmıştı.