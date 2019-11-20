Samanyolu Haber /Dünya / Wikileaks kurucusu Assange hakkında tecavüz soruşturması kapandı /20 Kasım 2019 09:31

Wikileaks kurucusu Assange hakkında tecavüz soruşturması kapandı

Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkında İsveç’te açılan tecavüz soruşturmasının kapandığı açıklandı.

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Wikileaks kurucusu Julian Assange aleyhine İsveç’te yeniden açılan tecavüz soruşturması kapandı.

İsveç’te savcı yardımcısı Eva-Marie Persson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Assange hakkında tecavüz suçlamasıyla bir dava açılması için kanıtların yetersiz olduğunu belirterek soruşturmanın kapandığını dile getirdi.

ABD’nin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle iadesini istediği 48 yaşındaki Julian Assange hakkında İsveç’te 2010 yılında açılan tecavüz soruşturması 2017 yılında düşürülmüştü.

İngiltere’deki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınan Assange’ın Mayıs ayında İngiliz makamlarınca tutuklanmasının ardından İsveç tarafından yeniden tecavüz iddialarına ilişkin soruşturma açılmıştı.
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